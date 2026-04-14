rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

La via del grano che unisce Basilicata, Campania e Puglia Oggi convegno a Matera

15 Aprile 2026
TERRITORIO GRAVINASPINAZZOLA FOTO SANGERARDI

Di Nino Sangerardi:

“Sostenibilità, identità e sviluppo tra Campania,  Puglia e Basilicata” è l’argomento del convegno dei Comuni del Partenariato “La Via del Grano Regio Cammino di Matera” in programma  mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 14,30 a Matera presso la sala conferenze del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata situato nel Palazzo Arcivescovo Vincenzo Lanfranchi.

Il programma delle attività prevede i saluti istituzionali di Raffaella Bonaudo, Direttrice dei Musei Nazionali di Matera – Direzione Regionale dei Musei nazionali della Basilicata, Antonio Nicoletti Sindaco di Matera, Mario Conte Sindaco di Eboli, Damiano Faccenda dell’ Associazione “La Via del Grano”, Margherita Sarli Direttrice Apt Basilicata, Giovanni Caggiano Presidente Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sole, Oronzo Rifino Presidente Ente Pro Loco Italiane Comitato Puglia, Giovanni Mianulli Presidente Parco della Murgia Materana, Vito Bardi Presidente della Regione Basilicata, Antonio De Caro Presidente della Regione Puglia e Roberto Fico Presidente della Regione Campania.

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDIAl centro dell’incontro, moderato da Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata,  la presentazione del documento programmatico dell’Associazione La Via del Grano.

Quindi le relazioni di Giuseppe Fresolone dell’ Istituto Universitario Europeo su “La Via del Grano: crocevia di relazioni e trasformazioni” e di Antonio Alfano esponente del Comitato tecnico scientifico “La Via del Grano” su “Linee programmatiche del partenariato”.

A seguire ci sarà il confronto tra le Istituzioni e gli Enti partecipanti con la raccolta delle proposte di integrazione e/o modifiche al documento programmatico e l’invito a nuove adesioni.

La Via del Grano  “nasce grazie all’ impulso illuminato di Ferdinando IV di Borbone. Verso la fine del XVIII secolo, il Re comprese che per garantire la stabilità sociale di Napoli, ormai metropoli europea, era necessario un sistema di approvvigionamento cerealicolo rapido e sicuro. Per realizzare questa colossale opera infrastrutturale, il Re si affidò al Marchese di Valva, Soprintendente alle Strade del Regno. Fu il Valva a tracciare quel corridoio della salute che doveva collegare i fertili territori della Basilicata e della Puglia con la Capitale, trasformando antichi sentieri di transumanza in una moderna arteria commerciale dotata di ponti, taverne ed epitaffi monumentali”.

Oggi, il progetto ideato dall’Associazione La Via del Grano e dal Comune Capofila di Eboli– a cui hanno aderito molti Comuni lucani, campani e pugliesi– mira a trasformare questo itinerario storico in un Corridoio Turistico di Eccellenza.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

aeroporto Brindisi 1 scaled

New York-Bari, è arrivato il primo volo United Atterraggio ad inizio giornata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione