Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori meridionali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.