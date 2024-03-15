Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Si è aperta ieri al pubblico la tappa di Lecce della mostra Creare Immaginando del progetto nazionale per le scuole Art&Science Across Italy, realizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN in collaborazione con le università italiane.

La mostra, allestita nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa, nel cuore del centro storico di Lecce, è realizzata dalla Sezione INFN di Lecce in collaborazione con Università del Salento, con il patrocinio di Provincia di Lecce-Salento d’amare, Accademia delle Belle Arti di Lecce e Polo Biblio-Museale di Lecce, e il contributo di Inner Wheel Club di Lecce.

La mostra di Lecce, insieme a quella di Bari inaugurata a inizio marzo, costituiscono le due tappe pugliesi di un ciclo di 20 mostre in tutta Italia realizzate nell’ambito dell’edizione 2022-2024 del progetto Art&Science Across Italy. Giunto alla sua IV edizione, il progetto si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte. È realizzato dall’INFN in collaborazione con il CERN di Ginevra e, partner dell’ultima edizione, l’Università di Napoli Federico II. All’edizione 2022-2024 partecipano più di 6500 studenti, da 184 scuole.

La mostra a Lecce raccoglie le 90 opere artistiche di circa 270 studenti e studentesse delle scuole superiori partecipanti al progetto. Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla geologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno. Ad arricchire la mostra, oltre alle opere degli studenti, saranno presenti alcune opere della collezione del CERN di Ginevra.

Visitare la mostra sarà un’occasione anche per parlare di scienza con ricercatori e docenti dell’INFN e dell’Università del Salento e sarà possibile essere guidati nella visita da studenti e studentesse del Liceo Virgilio di Lecce che, oltre all’esposizione, presenteranno la splendida cornice artistica in cui ci troviamo grazie all’affiancamento della Provincia di Lecce-Salento d’amare.

Le opere degli studenti saranno valutate da una commissione e le più significative saranno premiate in un evento che si terrà il 22 marzo alle 14 nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa. Oltre al premio e alla classifica della commissione valutatrice, è previsto anche il premio della giuria popolare; pertanto, anche i visitatori sono invitati a votare le opere della mostra fino al 21 marzo 2024.

Le opere che si aggiudicheranno i primi posti nella classifica della commissione andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terrà al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 3 al 17 maggio 2024. 48 vincitori e vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

I giovani artisti che partecipano all’esposizione provengono dal liceo scientifico “Galileo-Ferraris” di Taranto, dai licei classico e scientifico “De Sanctis-Galilei” di Manduria, dal liceo classico “Marzolla” di Brindisi, dal liceo scientifico “C. De Giorgi” di Lecce, dal liceo artistico e coreutico “Ciardo-Pellegrino” di Lecce, dal liceo scientifico “Q. Ennio” di Gallipoli”, dal liceo scientifico “L. Da Vinci” di Maglie, dal liceo classico “Palmieri” di Lecce, dal liceo “Virgilio-Redi” di Lecce e Squinzano, dal liceo scientifico “S. Trinchese” di Martano, dal liceo delle scienze applicate “Del Prete – Falcone” di Sava.

Art&Science Across Italy:

Il progetto Art&Science Across Italy, di durata biennale, coinvolge studenti e studentesse delle classi III, IV e V delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori, che gli studenti e le studentesse colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici. Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre locali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, conclusiva del progetto.

Dalla prima edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle Sezioni INFN e delle Università locali.

L’edizione 2022-2024 del progetto Art&Science Across Italy è realizzata da una collaborazione tra INFN, CERN e Università degli studi di Napoli Federico II, ed è sponsorizzata da Radio Kiss Kiss e CAEN e si avvale di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto “Playing with Protons Goes Digital” e del contributo della Fondazione Edo ed Elvo Tempia.

Informazioni sulla mostra Creare immaginando. Ragazze e ragazzi mettono in arte la scienza

La mostra è visitabile presso l’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa, in piazzetta Carducci, Lecce

Date: 14 – 24 marzo 2024

Orari: lunedì – domenica: dalle 10:00 alle 20:00 Ingresso libero











