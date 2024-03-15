Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:



La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso.

Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale è stimata in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity di venerdì 15 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) termina la corsa a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8314 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da:

– Lecce e diretti a Benevento, Caserta e Roma, possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– Lecce e Brindisi e diretti a Bologna Centrale, possono utilizzare il treno R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:05);

– Bari Centrale, Barletta e Foggia e diretti a Bologna Centrale, possono utilizzare il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:05);

– Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia e diretti a Firenze Santa Maria Novella, possono utilizzare il treno R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:05) fino a Bologna Centrale e da qui possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia e diretti a Reggio Emilia e Milano Centrale, possono utilizzare il treno R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:05) fino a Bologna Centrale e da qui possono proseguire con il treno FR 9592 Salerno (17:53) – Milano Centrale (0:00).

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8319 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8326 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8323 che ne attende l’arrivo.

• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) ha origine da Benevento.

I passeggeri in partenza da:

– Lecce e Brindisi possono utilizzare il treno FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:54) fino a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma;

– Bari, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) – Benevento (18:02) è cancellato. I passeggeri diretti a:

– Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce possono utilizzare il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06);

– Caserta, possono utilizzare il treno FR 9633 Milano Centrale (13:30) – Napoli Centrale (18:03) da Roma a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 705 Roma Termini (16:01) – Taranto (23:35) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno ICN 789 Roma Termini (23:58) – Lecce (8:10) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

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