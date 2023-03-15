Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 56
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 36
Provincia di Taranto: 29
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -2
1.702
Persone attualmente positive
79
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.617.231
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.754
Provincia di Bat: 136.117
Provincia di Brindisi: 155.961
Provincia di Foggia: 226.307
Provincia di Lecce: 346.884
Provincia di Taranto: 219.039
Residenti fuori regione: 17.161
Provincia in definizione: 5.388