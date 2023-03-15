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4 Maggio 2026
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Puglia: 1628611 positivi a test corona virus, incremento di 162 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 marzo 2023

162

Nuovi casi

3.555

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 56
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 36
Provincia di Taranto: 29
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -2
1.702

Persone attualmente positive

79

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.628.611

Casi totali

13.863.483

Test eseguiti

1.617.231

Persone guarite

9.678

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.754
Provincia di Bat: 136.117
Provincia di Brindisi: 155.961
Provincia di Foggia: 226.307
Provincia di Lecce: 346.884
Provincia di Taranto: 219.039
Residenti fuori regione: 17.161
Provincia in definizione: 5.388

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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