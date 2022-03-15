Scrive Dario Stefàno, senatore:

Una grande perdita, la scomparsa del Professore Nicola Di Cagno, docente dell’Università del Salento e, prima ancora, preside della facoltà di Economia e commercio, ex Presidente del Consiglio regionale e assessore al Bilancio e poi agli Affari generali, Presidente dell’Ipres.

Un uomo pieno di energia, che con competenza e determinazione ha saputo svolgere al meglio i prestigiosi incarichi ricoperti nel percorso di vita e professionale. La nostra comunità regionale, tutta, ne sentirà la mancanza e conserverà un ricordo positivo e di legame affettivo.

Alla sua famiglia, al corpo accademico e agli studenti dell’Università del Salento, il più sincero cordoglio.