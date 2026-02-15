Varie regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità da mezzanotte alle 8 riguarda i settori Puglia C, Puglia D, Puglia E e Puglia F (barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento).

Il secondo con validità da mezzanotte alle 14 riguarda i settori Puglia A, Puglia B e Puglia I (foggiano).

Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale.”