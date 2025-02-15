Di seguito alcuni comunicati diffusi da AncheCinema:

Secondo appuntamento della rassegna di danza contemporanea promossa da 𝘙𝘦𝘴𝘌𝘹𝘵𝘦𝘯𝘴𝘢 | 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘋’𝘖𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 – 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘕𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘗𝘳𝘰𝘥𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘋𝘢𝘯𝘻𝘢 e AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti. Domenica 16 febbraio alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale Luciani il pubblico avrà l’opportunità di assistere a tre performance uniche: “Amor di Mundo” e “Freedom” della compagnia EgriBianco e “Dalet” della Compagnia ResExtensa, ognuna capace di trasportare lo spettatore in un viaggio emozionante tra danza, musica e riflessione.

𝗙𝗥𝗘𝗘𝗗𝗢𝗠

Compagnia EgriBiancoDanza

un assolo maschile in cui il danzatore Cristian Magurano esprime la sua necessità di libertà tramite una travolgente fisicità.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Musiche: Richie Havens

Costumi: Melissa Boltri

Danzatore: Cristian Magurano

Durata: 5 min

Produzione: Fondazione Egri per la Danza

Con il sostegno di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative

𝗗𝗔𝗟𝗘𝗧

ResExtensa – PORTA d’ORIENTE – Centro Nazionale di Produzione della Danza

“Dalet” è un progetto di danza contemporanea che intreccia l’essenza primordiale della Terra con l’esplorazione degli archetipi ancestrali dell’essere umano. Partendo dalla quarta lettera dell’alfabeto ebraico, Dalet, simbolo di solidità e realizzazione concreta, la performance si immerge nella potenza dell’elemento Terra, evocando la sua natura plastica e creativa, insieme al suo carattere materno.

La coreografia si articola in una serie di quadri in cui i danzatori incarnano figure archetipiche universali. Ogni archetipo è reso vivo attraverso un linguaggio corporeo che richiama simboli profondi e immagini primordiali, manifestando un dialogo costante tra corpo e spazio. Le luci e le ombre scolpiscono le figure in movimento, mentre la scenografia minimalista e le proiezioni video creano un ambiente onirico, in continua evoluzione.

La musica, una fusione di sonorità elettroniche, ritmi tribali e canti ancestrali, accompagna l’azione danzata, accentuando le emozioni e le dinamiche dei movimenti. Ogni brano è collegato a un archetipo specifico, riflettendone le caratteristiche e arricchendo l’esperienza multisensoriale dello spettatore.

“Dalet” non solo esplora il potere della Terra e i suoi legami con l’identità collettiva, ma celebra anche il ciclo inarrestabile di nascita e distruzione, incarnando l’evoluzione continua degli archetipi attraverso il tempo e lo spazio. In questo modo, lo spettacolo si configura come un viaggio emozionante e riflessivo, dove la danza diventa un potente strumento di connessione tra il passato e il presente.

DURATA: 25 min

Creazione e interpretazione Giorgia Giannini e Andrea Tenerini

Supervisione e direzione artistica Elisa Barucchieri

Produzione Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa / Porta d’Oriente, Giulia Maffei

𝗔𝗠𝗢𝗥 𝗗𝗜 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢

Compagnia EgriBiancoDanza

Cesaria Evora, cantante di Capo Verde recentemente scomparsa, è stata da sempre ambasciatrice della sua poverissima terra. Un’artista che attraverso il canto parlava di speranza, amore e un futuro migliore, con musiche solari, malinconiche, morbide e divertenti, che mescolano il fado portoghese alle percussioni africane. In un periodo di grande incertezza, Raphael Bianco ha voluto utilizzare la voce e l’anima di un popolo povero, ma pieno di speranza, per fare sua l’idea di amore del mondo e della vita. Il balletto “Amor di mundo”, che trae il proprio titolo da una delle canzoni, è una danza dedicata alla gioia della vita e alla speranza di una nuova era felice.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Musiche: Cesaria Evora

Costumi: Melissa Boltri

Cast 7 Danzatori

Durata: 20 min

Produzione: Fondazione Egri per la Danza

Con il sostegno di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶𝗮 𝗘𝗴𝗿𝗶𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼𝗗𝗮𝗻𝘇𝗮

La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri”. Si distingue, per un repertorio di opere dense di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale. La Compagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza che si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio: dalle performance teatrali, alle installazioni e lavori site specific.

La Compagnia EgriBiancoDanza è un progetto della Fondazione Egri per la Danza sostenuto da : MIC – Ministero della Cultura, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte

Direzione artistica: Susanna Egri e Raphael Bianco

Coordinamento generale: Elena Rolla

Segreteria di direzione: Matteo Ravelli

Maitre de Ballet e responsabile logistica: Vincenzo Galano

Direttore tecnico: Tommaso Contu

Responsabile allestimenti: Melissa Boltri

Responsabile comunicazione: Vincenzo Criniti

Ufficio stampa: Miriam Corgiat Mecio

Ufficio Promozione e Marketing: Patricia Elias

www.egribiancodanza.com

𝗥𝗮𝗽𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼

Studia come danzatore e coreografo la sua formazione spazia dalla danza classica al contemporaneo, persegue studi di composizione coreografica avvicinandosi alle teorie di Laban sotto la guida di Susanna Egri e Karin Waehener. Dopo aver danzato nella Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea Norvegese Carte Blanche ed una breve esperienza con l’Ensemble di Micha Van Hoecke è danzatore presso il Ballet du Nord – Centro Coreografico Nazionale di Roubaix in Francia. Raphael ritorna in Italia nel 1999 e fonda con Susanna Egri la Compagnia EgriBiancoDanza. Raphael è un coreografo che fa dell’eclettismo il proprio credo artistico dedicando ad ogni progetto una ricerca poetica ed estetica differente. Recentemente però la sua ricerca è più circoscritta, astratta evisionaria, con una particolare attenzione alle infinite suggestioni del corpo e del movimento. Raphael trae ispirazione da istanze politiche e sociali e dall’intimità dell’anima: l’essere umano è al centro della sua indagine coreografica.

INFO EVENTO

domenica 𝟭𝟲 𝗙𝗘𝗕𝗕𝗥𝗔𝗜𝗢 2025 | ore 19.00

Teatro Comunale Luciani

Piazza Vittorio Emanuele II

Acquaviva delle Fonti

Biglietti qui: bit.ly/FREEDOMDALET e al botteghino del Teatro aperto nei seguenti giorni e orari:

– martedì e sabato | ore 10.00-12.30

– giovedì | ore 16.00-18.30

– i giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Prezzo biglietto: 15€ + 1.50€ di prevendita

INFO tramite messaggio SMS/WhatsApp al numero 329 649 9552

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AncheCinema presenta Storie per la fine del mondo, il nuovo spettacolo di satira di Massimiliano Loizzi, che andrà in scena a Bari, al Teatro AncheCinema, venerdì 21 febbraio alle 20.30 e al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti sabato 22 febbraio alle 20.30 in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti.

Torna a Bari e ad Acquaviva delle Fonti Massimiliano Loizzi, autore, comico, attore e volto noto de il Terzo Segreto di Satira, in scena dopo oltre 50 date in tutta Italia, nel 2024, con più di 10.000 spettatrici e spettatori.

Uno spettacolo di satira e narrazione, sulla crisi climatica e sulla crisi del mediterraneo. Un comedy show fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche, che lasciano spazio a risate cariche di speranza: una raccolta di fiabe per adulti dove si ride e si soffre ma soprattutto si soffre. Intrecciando storie di famiglia, conversazioni future tra figlie e nonni, narrazioni su Beethoven, incursioni nella canzone, piccole storie di persone che hanno salvato il mondo, Storie per la fine del mondo racconta la crisi della nostra società, la crisi di ogni comune essere umano che ha superato i 40 anni, la crisi del mediterraneo e la crisi ambientale, cercando di restituire un senso a tutto ciò.

Lo spettacolo è rivolto ad un pubblico consenziente, coraggioso e proattivo che verrà coinvolto in sala e diventerà coprotagonista.

Come mai tutti parlano della fine del mondo seppure nessuno pare voglia parlarne per davvero?

Storie per la fine del mondo prova a dimostrare anche attraverso la satira e la narrazione che un altro mondo è ancora possibile: per questo il tour è in collaborazione e a sostegno di MEDITERRANEA e PLASTICFREE: negli ultimi due anni di tour – e con la precedente collaborazione con Emergency – sono stati raccolti fondi per oltre 16.000€

“Ci siamo assuefatti all’idea che singolarmente non possiamo far nulla per cambiare o salvare il mondo, ma sono proprio le scelte individuali a creare le scelte collettive: senza le une non ci sarebbero le altre. Purtroppo l’emergenza ambientale – strettamente connessa all’emergenza migranti – non è una storia facile da raccontare né una buona storia: non spaventa, non affascina, non coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la nostra vita. Ma che potere hanno le storie e quanto, la nostra capacità di immaginare un mondo diverso, può influenzare il mondo?”

Storie per la fine del mondo farà tappa sulla nave Mare Jonio di MEDITERRANEA, in data da definirsi, in un appuntamento molto particolare per l’equipaggio. Sarà anche appuntamenti speciali, laboratori e incontri con adolescenti, per sollevare riflessione e dibattito con le nuove generazioni. E proseguendo il percorso del precedente progetto, il Tour Buonista, e piantati alberi per ogni replica – il tutto verrà raccontato in un documentario.

Uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Loizzi | Produzione Mercanti di Storie

𝗠𝗔𝗦𝗦𝗜𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗟𝗢𝗜𝗭𝗭𝗜

Massimiliano Loizzi attore, comico, autore, 45 anni, milanese d’adozione, è volto noto de il Terzo Segreto di Satira, protagonista delle due stagioni di Sandro in coppia con Francesco Mandelli, il suo primo film da protagonista con il collettivo, Si muore tutti democristiani, è su RayPlay.

Autore dei romanzi Quando diventi piccolo edito da Rizzoli/Fabbri Editori, e di Maledetta primavera e La Bestia edito da People, scrive una rubrica settimanale per FanPage.it

Ha curato per due anni la copertina di Piazza Verdi su RadioRai3

È autore, interprete e regista degli spettacoli della compagnia Mercanti di Storie in collaborazione con il Teatro della Cooperativa di Milano: attualmente in distribuzione con la serie di tre monologhi di teatro civile il Matto, gli spettacoli di satira e comedy show, e la riscrittura de L’Opera da tre soldi.

Attore della compagnia Stabile/Mobile di Antonio Latella, per diverse stagioni; ha collaborato fra gli altri con Renato Sarti, Paolo Rossi, Tullio Solenghi, Matteo Tarasco, PierPaolo Sepe, Riccardo Goretti, Corrado Accordino, Lino Musella.

È interprete di svariati film, fra cui, nel 2024, Zamora di Neri Marcorè e I Soliti Idioti 3.

INFO SPETTACOLO BARI

venerdì 21 FEBBRAIO 2025 | ore 20.30

Teatro AncheCinema Corso Italia 112 Bari

Parcheggi a pagamento Bari Centrale P1 + GestiPark Battisti

Biglietti online qui: bit.ly/LOIZZIbari e al botteghino del Teatro | Biglietto 15€ + prevendita e commissioni

I biglietti a tariffa ridotta sono riservati ad accompagnatori di persone con disabilità in carrozzina, titolari di disability card e over65.

Le persone con disabilità in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio.

Il botteghino del Teatro AncheCinema è aperto su appuntamento con messaggio SMS/WhatsApp al numero 329 649 9552

INFO tramite messaggio SMS/WhatsApp al numero 329 649 9552

INFO SPETTACOLO ACQUAVIVA DELLE FONTI

sabato 22 FEBBRAIO 2025 | ore 20.30

Teatro Comunale Luciani Piazza Vittorio Emanuele II Acquaviva delle Fonti

Biglietti online qui: bit.ly/LOIZZIluciani e al botteghino del Teatro Luciani. Biglietto 15€ + 2€ di prevendita

I biglietti a tariffa ridotta sono riservati ad accompagnatori di persone con disabilità in carrozzina, titolari di disability card e over65.

Le persone con disabilità in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio.

Il botteghino del Teatro Luciani sarà aperto:

– martedì e sabato | ore 10.00-12.30

– giovedì | ore 16.00-18.30

– i giorni di spettacolo dalle ore 18.00

INFO tramite messaggio SMS/WhatsApp al numero 329 649 9552