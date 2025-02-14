Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dai responsabili:

A pochi giorni di distanza dalla doppia replica di (H)Amleto, sabato 15 e domenica 16 febbraio, la salentina Factory Compagnia Transadriatica torna nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano con “Diario di un brutto anatroccolo“. La prestigiosa realtà, fondata nel 1972 e diretta da Andrée Ruth Shammah, è da sempre punto di riferimento per la sperimentazione e l’avanguardia teatrale. I due spettacoli affrontano il rapporto tra teatro e disabilità, esplorando i temi dell’identità, della diversità e dell’integrazione con un linguaggio semplice, innovativo ed evocativo. Questi elementi sono diventati il fulcro della poetica della compagnia diretta dal regista e drammaturgo Tonio De Nitto, segnandone profondamente il percorso artistico negli ultimi anni.