C’è ampia diffusione degli organi di stampa. La notizia originaria è di Brindisi report. Va dato merito a quella testata.
Al link l’articolo di brindisireport.it.
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