Ieri nell’anconetano l’incidente mortale. Vittima uno studente, Giuseppe Lenoci che avrebbe compiuto 17 anni il 21 aprile. Era impegnato in uno stage per il corso triennale all'”Artigianelli” di Fermo. Sarebbe diventato termoidraulico.

La famiglia di Giuseppe Lenoci, di origine pugliese, risiede a Monte Urano da una decina di anni. Giuseppe era il più grande dei due figli della coppia.

Dopo l’infortunio in Friuli in cui alcune settimane fa morì il 19enne Lorenzo Barelli, impegnato nell’alternanza scuola-lavoro, un altro dramma riguardante il mondo scolastico.