Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 160
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 52
Provincia di Foggia: 40
Provincia di Lecce: 131
Provincia di Taranto: 70
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 1
17.573
Persone attualmente positive
243
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.587.620
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.661
Provincia di Bat: 135.338
Provincia di Brindisi: 154.552
Provincia di Foggia: 224.884
Provincia di Lecce: 343.413
Provincia di Taranto: 217.449
Residenti fuori regione: 17.030
Provincia in definizione: 5.362