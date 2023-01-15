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Puglia: 1614689 positivi a test corona virus, incremento di 499 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 gennaio 2023

499

Nuovi casi

5.867

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 160
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 52
Provincia di Foggia: 40
Provincia di Lecce: 131
Provincia di Taranto: 70
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 1
17.573

Persone attualmente positive

243

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.614.689

Casi totali

13.595.290

Test eseguiti

1.587.620

Persone guarite

9.496

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.661
Provincia di Bat: 135.338
Provincia di Brindisi: 154.552
Provincia di Foggia: 224.884
Provincia di Lecce: 343.413
Provincia di Taranto: 217.449
Residenti fuori regione: 17.030
Provincia in definizione: 5.362

 

 

 

 

 

 

 


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