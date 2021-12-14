rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

9 Maggio 2026
Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Puglia: 284125 positivi a test corona virus, incremento di 401 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Dicembre 2021
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 dicembre 2021

401

Nuovi casi

27.096

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 63
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 62
Provincia di Lecce: 111
Provincia di Taranto: 94
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: -23
5.564

Persone attualmente positive

133

Persone ricoverate in area non critica

23

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

284.125

Casi totali

5.073.488

Test eseguiti

271.636

Persone guarite

6.925

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 102.335
Provincia di Bat: 29.045
Provincia di Brindisi: 22.817
Provincia di Foggia: 50.853
Provincia di Lecce: 33.996
Provincia di Taranto: 43.465
Residenti fuori regione: 1.082
Provincia in definizione: 532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Taranto: omicidio Indagine della polizia

chirurgia vascolare

Bari: l’intelligenza artificiale per l’intervento all’aorta, prima volta al “Di Venere” Aneurisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione