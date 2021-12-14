Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 63
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 62
Provincia di Lecce: 111
Provincia di Taranto: 94
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: -23
5.564
Persone attualmente positive
133
Persone ricoverate in area non critica
23
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 102.335
Provincia di Bat: 29.045
Provincia di Brindisi: 22.817
Provincia di Foggia: 50.853
Provincia di Lecce: 33.996
Provincia di Taranto: 43.465
Residenti fuori regione: 1.082
Provincia in definizione: 532