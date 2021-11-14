Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 40
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 28
Provincia di Lecce: 25
Provincia di Taranto: 8
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
3.820
Persone attualmente positive
158
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.332
Provincia di Bat: 28.571
Provincia di Brindisi: 21.911
Provincia di Foggia: 48.767
Provincia di Lecce: 32.458
Provincia di Taranto: 42.237
Residenti fuori regione: 1.017
Provincia in definizione: 523