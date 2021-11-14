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Puglia: 275816 positivi a test corona virus, incremento di 124 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 novembre 2021

124

Nuovi casi

18.153

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 40
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 28
Provincia di Lecce: 25
Provincia di Taranto: 8
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
3.820

Persone attualmente positive

158

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

275.816

Casi totali

4.456.757

Test eseguiti

265.135

Persone guarite

6.861

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.332
Provincia di Bat: 28.571
Provincia di Brindisi: 21.911
Provincia di Foggia: 48.767
Provincia di Lecce: 32.458
Provincia di Taranto: 42.237
Residenti fuori regione: 1.017
Provincia in definizione: 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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