Di seguito un comunicato diffuso da Open Fiber:

Sono in fase di conclusione nella provincia di Foggia i lavori di Open Fiber previsti dal Piano ‘Italia a 1 Giga’ per la connettività ultraveloce. Ad oggi l’infrastruttura a banda ultra larga è stata completata in 37 Comuni, con la copertura complessiva di oltre 41mila civici (poco più di 58mila unità immobiliari) in modalità FTTH. L’intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata grazie al Piano ‘Italia a 1 Giga’: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata openfiber.it/contattaci/.

La rete ultraveloce oggi disponibile è realizzata in larga parte con la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo.

I VANTAGGI DELLA NUOVA RETE A BANDA ULTRA LARGA

«La nuova rete a banda ultra larga – afferma Valeria Carrozzo, referente Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber in Puglia – è ormai una realtà consolidata nella provincia di Foggia e negli altri territori della regione, già disponibile per diverse decine di migliaia di unità immobiliari. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale, va però registrato ancora un basso tasso d’adesione purtroppo in linea col trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l’utilizzo di questa nuova infrastruttura. Far crescere il take-up significa permettere a famiglie, imprese e professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali in rame. Un passaggio strategico per sostenere innovazione, sostenibilità e sicurezza».

A CHI SI RIVOLGE OPEN FIBER

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.