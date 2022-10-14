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Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia: 1497713 positivi a test corona virus, incremento di 1441 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 ottobre 2022

1.441

Nuovi casi

9.518

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 470
Provincia di Bat: 71
Provincia di Brindisi: 198
Provincia di Foggia: 154
Provincia di Lecce: 355
Provincia di Taranto: 172
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 5
14.559

Persone attualmente positive

131

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.497.713

Casi totali

12.841.979

Test eseguiti

1.474.031

Persone guarite

9.123

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 482.877
Provincia di Bat: 128.283
Provincia di Brindisi: 141.886
Provincia di Foggia: 211.204
Provincia di Lecce: 309.364
Provincia di Taranto: 203.158
Residenti fuori regione: 15.837
Provincia in definizione: 5.104

 

 

 

 

 

 

 


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