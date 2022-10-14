Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 470
Provincia di Bat: 71
Provincia di Brindisi: 198
Provincia di Foggia: 154
Provincia di Lecce: 355
Provincia di Taranto: 172
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 5
14.559
Persone attualmente positive
131
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.474.031
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 482.877
Provincia di Bat: 128.283
Provincia di Brindisi: 141.886
Provincia di Foggia: 211.204
Provincia di Lecce: 309.364
Provincia di Taranto: 203.158
Residenti fuori regione: 15.837
Provincia in definizione: 5.104