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6 Maggio 2026
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Lopalco: rispettare le regole per non aggravare la situazione Assessore regionale pugliese alla Sanità: significativo aumento della circolazione virale

14 Ottobre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il prof. Pier Luigi Lopalco ha diffuso la seguente nota a commento dei dati epidemiologici Covid-19 odierni:

“L’aumento dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti è segno di un significativo aumento di circolazione virale.

Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione H24 per individuare e limitare tutti i focolai di diffusione.

Invitiamo tutti i cittadini a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per poter contribuire, ciascuno nel proprio ambito, ad evitare un aggravarsi della situazione”.


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