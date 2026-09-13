Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto nord, verso Taranto.

Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, percorrere la SP23 e la SS7 Appia.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Le Fonti est” e l’area di parcheggio “Le Masserie est”, situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia del Colle-Putignano verso Putignano, SS100 in direzione di Bari, SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti e rientrare in A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti, verso Bari; -nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Bari nord, verso Pescara. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, percorrere la Strada Provinciale Cassano-Bari verso Bari e la SS16 Tangenziale di Bari in direzione di Foggia, uscire allo svincolo 8, proseguire sulla D94 Complanare sud di Bari e rientrare in A14 alla stazione di Bari sud, verso Pescara.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in uscita per chi proviene da Bari, da Pescara e dalla A16 Napoli-Canosa. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bari: Canosa, sulla stessa A14; per chi proviene da Pescara: Foggia Zona Industriale, sulla stessa A14; per chi proviene dalla A16/Napoli: Cerignola ovest, sulla A16; si precisa che la stazione di Cerignola ovest è altamente automatizzata.

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Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 11, alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, verso Bari. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso Bari, e l’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96), per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la SS16 Tangenziale di Bari. In alternativa si consiglia: per chi proviene dalla A14, dopo l’uscita obbligatoria a Bari Zona Industriale, percorrere la SS96 Bari-Altamura verso Bari fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari; per chi proviene da Modugno, percorrere la SP1 Bari-Modugno verso Bari, la SS96 Bari-Altamura verso Bari fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa; -dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Andria Barletta. —– I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: