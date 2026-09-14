Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata:
Questa mattina a Balvano per la cerimonia di intitolazione della scalinata a Michele Ferrero.
Un gesto che celebra una storia nata nel momento più difficile, dopo il terremoto del 1980, quando Ferrero scelse di trasformare la solidarietà in un progetto concreto di lavoro, dignità e futuro.
Da allora, Balvano è diventata un’eccellenza industriale, dimostrando che radicamento nel territorio, innovazione e competitività globale possono crescere insieme.