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Rapolla, incidente: morto 26enne di Margherita di Savoia Scontro auto-moto

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In serata l’incidente per cause da dettagliare. Si è verificato in Basilicata, territorio di Rapolla. A causa dello scontro fra un’auto e una moto è morto il conducente della motocicletta, 26 anni, di Margherita di Savoia.

 

 

 

 


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