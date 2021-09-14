Il Tribunale amministrativo della Puglia ha annullato la bocciatura di uno studente di un istituto scolastico dell’area metropolitana di Bari che non aveva potuto prendere parte ai corsi di recupero a causa della didattica a distanza. Il ricorso accolto dai giudici è stato presentato dai genitori dell’alunno respinto.
2 Maggio 2026Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara