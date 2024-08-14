Per cause da dettagliare si sono scontrati un’auto ed uno scooter. Accaduto nel tardo pomeriggio a San Nicandro Garganico, in pieno centro abitato. Il conducente del motorino, tredici anni, è stato sbalzato sull’asfalto. È morto sul colpo, purtroppo vani sia pure tempestivi i soccorsi. Rilievi dei carabinieri fino a sera per dettagliare la dinamica dell’incidente.

Ieri pomeriggio incidente mortale sulla provinciale Matera-Metaponto. Scontro fra un’automobile ed un tir. Il conducente della vettura, 29 anni, di Gravina in Puglia è morto sul colpo.