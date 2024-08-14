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6 Maggio 2026
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San Nicandro Garganico: incidente, morto tredicenne. Scontro nel materano, vittima 29enne di Gravina in Puglia Ieri

14 Agosto 2024
incidente stradale

Per cause da dettagliare si sono scontrati un’auto ed uno scooter. Accaduto nel tardo pomeriggio a San Nicandro Garganico, in pieno centro abitato. Il conducente del motorino, tredici anni, è stato sbalzato sull’asfalto. È morto sul colpo, purtroppo vani sia pure tempestivi i soccorsi. Rilievi dei carabinieri fino a sera per dettagliare la dinamica dell’incidente.

Ieri pomeriggio incidente mortale sulla provinciale Matera-Metaponto. Scontro fra un’automobile ed un tir. Il conducente della vettura, 29 anni, di Gravina in Puglia è morto sul colpo.

 

 

 

 

 

 

 


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