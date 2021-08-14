Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Canosa di Puglia e del N.I.L. di Bari, coadiuvati dai funzionari dello S.P.E.S.A.L. (ASL-BAT) di Trani, nell’ambito di un servizio coordinato, finalizzato al controllo della sicurezza sui luoghi del lavoro, hanno ispezionato alcune imprese agricole, accertando per due aziende diversi illeciti amministrativi inerenti all’assunzione “in nero” di alcuni lavoratori.

Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 20.667,67 euro e per una delle due aziende è stata comminata la misura cautelare amministrativa della sospensione dell’attività imprenditoriale per un mese.