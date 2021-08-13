Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ratifica il programma biennale “Ambiente Basilicata” che punta al miglioramento del prodotto turistico naturale,divulgazione e promozione delle risorse ambientali tramite manifestazioni di settore,organizzazione di Bio congressi,editoria dedicata.

Ecco : “comunicare al fine di amplificare la visibilità delle grandi risorse del turismo naturalistico lucano “.

Iniziativa riconducibile allo schema di accordo preliminare nuovo Protocollo di Interventi Concessione(idrocarburi) Val d’Agri, Legge n.239/2004,finalizzato alla messa in opera di attività per la praticabilità ambientale e sviluppo del territorio regionale, ovvero : turismo sostenibile,compensazioni ambientali Eni spa.

Obiettivi dichiarati,tra gli altri, monitoraggio e sicurezza dei luoghi,ottimizzare le possibilità di crescita su scala locale e regionale,incrementare le ricadute occupazionali sia dirette che dell’indotto.

“La massimazione della sostenibilità ambientale—scrivono presidente e assessori regionali—passa da una corretta e efficiente informazione ambientale…Le scelte di politica economica passano certamente dal filtro della comunicazione intesa quale moltiplicatore privilegiato della competitività dei territori”.

Pertanto il Dipartimento Ambiente – Energia della Regione e l’APT(agenzia di promozione turistica) hanno condiviso il progetto Ambiente Basilicata da attuare a partire dalla stagione estiva 2021.

APT in data 19 luglio 2021 ha trasmesso il piano da sviluppare nel corso degli anni 2021 e 2022.

La somma impegnata dalla Regione è pari a 2.000.000,00 euro,suddivisi in questo modo :

-investimenti per la fruizione del prodotto verde euro 300 mila

-walking trekking e cycling 200 mila

-allestimenti originali di fiere e eventi 300 mila

-bio congresso 100 mila

-mappe artistiche e editoria 100 mila

-graphic novels & games 300 mila

-media planning,social network e digitale 700 mila.

Il soggetto attuatore del programma è l’APT.