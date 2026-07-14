Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Nella notte odierna, intorno all’1:00, un gruppo di soggetti ignoti ha perpetrato un assalto allo sportello bancomat di un noto istituto bancario situato in via Marsicano, nel comune di Pescorocchiano. I malfattori hanno agito utilizzando la tecnica della cosiddetta “marmotta”, provocando l’esplosione dell’ATM per poi impossessarsi della cassetta di sicurezza, dandosi precipitosamente alla fuga.

Immediatamente dopo l’evento delittuoso, i Carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno attivato un tempestivo e articolato dispositivo di controllo del territorio, predisponendo numerosi posti di blocco lungo le principali direttrici viarie. Nel corso delle incessanti ricerche, un’autovettura sospetta, intercettata dai militari, ha forzato uno dei dispositivi di controllo, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

Le attività investigative e di ricerca sono state coordinate sin dai primi istanti e sviluppate senza soluzione di continuità dai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, in sinergia con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rieti e con il supporto specialistico degli Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Roma, intervenuti per i complessi rilievi tecnici sull’area interessata dall’esplosione. Tale sforzo congiunto ha permesso di acquisire, in tempi rapidissimi, elementi di fondamentale rilevanza investigativa.

Nella mattinata odierna, l’epilogo della prima fase dell’operazione: nell’ambito del dispositivo di cinturazione predisposto dall’Arma, mirato al controllo sistematico dei veicoli in transito, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, coadiuvati dal personale della locale Stazione, hanno fermato e tratto in arresto un quarantanovenne originario di Cerignola (FG). L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte all’assalto notturno.

Nel medesimo contesto operativo, in località Castelmenardo del comune di Borgorose, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un’auto a noleggio, ritenuta il veicolo utilizzato dai componenti del gruppo criminale per garantirsi la fuga.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Rieti, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Proseguono a ritmo serrato le indagini da parte dell’Arma dei Carabinieri al fine di identificare i restanti componenti della banda e ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti in ogni suo dettaglio.

Si rappresenta, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che il procedimento penale in questione versa attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la persona tratta in arresto è da ritenersi presunta innocente fino all’emissione di un’eventuale sentenza definitiva di condanna.