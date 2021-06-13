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Rodi Garganico: nuove iniziative di collaborazione fra sezione del conservatorio, istituto comprensivo ed istituto superiore Domani concerto jazz

14 Giugno 2021
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Di seguito il comunicato:
Venerdì 11 giugno nella Sala consiliare del Comune di Rodi Garganico sono state presentate le nuove iniziative di collaborazione tra la Sezione di Rodi Garganico del Conservatorio “Giordano” e l’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di Ischitella e Rodi.
In particolare è stata illustrata la convenzione che prevede la strutturazione di corsi di propedeutica musicale tenuti da docenti del Conservatorio per gli alunni delle scuole elementari nel loro orario scolastico e di corsi strumentali di base tenuti nella sede dell’unica università del settore musicale del Gargano Nord per gli alunni delle scuole medie, con costi prossimi allo zero per le famiglie.
A suggellare la collaborazione, una lezione concerto indirizzata alle famiglie ed alunni dell’Istituto Giannone tenutasi sempre l’11 giugno, ma alle 18 all’Anfiteatro del Conservatorio e che ha visto protagonista l’Orchestra giovanile della sede di Rodi del Conservatorio. Direttore, il maestro Giacomo Sagripanti, artista di fama mondiale, mentre solisti sono stati due giovani allievi: la flautista Rita Di Perna e il percussionista Antonio Gaggiano. A conclusione della serata una breve esibizione dell’Orchestra di fiati della sede Rodi.
L’incontro di venerdì mattina è stato l’occasione per presentare l’ulteriore collaborazione con l’Istituto Superiore “Del Giudice” di Rodi, nel cui auditorium gli allievi dei corsi jazz del Conservatorio terranno un concerto il 15 giugno, presentando agli studenti il loro dipartimento e le potenzialità del dinamico mondo jazzistico che si sta impiantando sul Gargano grazie alla forte politica espansiva realizzata dal Conservatorio.

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