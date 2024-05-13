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Intesa fra Regione Puglia, Rotary foundation e distretto 2120 Giunta

14 Maggio 2024
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Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno  ratificato lo schema di convenzione tra Regione Puglia, The Rotary Foundation(sede in Evaston Illinois, USA) e il Distretto 2120(Puglia e Basilicata) del Rotary Internazionale(sede in Bari).

Regione Puglia si pone come coattore delle politiche di sviluppo del territorio e contribuisce alla “soluzione di problematiche che emergono dalle profonde trasformazioni in atto nella società attuale”.

Rotary Foundation detiene  “il più alto status consultivo esteso a un’organizzazione non governativa dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite”.

Rotary e Regione potranno raccordare tra loro e con le altre Istituzioni e Associazioni operanti in Puglia le scelte di localizzazione dei progetti strategici di solidarietà da attivare o potenziare, nonché promuovere intese con altre entità pubbliche e private cointeressate, garantire al territorio e ai suoi abitanti servizi adeguati ai loro bisogni, utilizzare infrastrutture anche didattiche e scientifiche secondo un modello evoluto di promozione culturale e sociale.

Fondazione, Distretto e Regione, tra l’altro, avranno la possibilità di compartecipare alla progettazione di corsi di formazione per figure professionali già attive nel mondo del volontariato o che aspirino ad accedervi; alla programmazione di master brevi o corsi di alta formazione professionale di aggiornamento inerenti alla creazione  e al management d’impresa con particolare attenzione ai contesti culturali e sociali;  mettere a disposizione degli studenti e dei borsisti della Fondazione strutture didattiche e scientifiche della Regione, senza oneri per quest’ultima.

Inoltre praticare tirocini e stage di studenti operatori e laureati presso Enti anche universitari che ne offrono disponibilità; messa in opera di  Piani di sviluppo e soluzioni di partnership con l’obiettivo di crescita tecnica e culturale.

I firmatari dell’accordo potranno collaborare alla candidatura di progettazioni congiunte per accedere a sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati.

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione  del patto si dovrà costituire il Comitato, formato da sette membri : tre indicati dal presidente della Giunta regionale pugliese, due nominati da Rotary Foundation, due nominati dal Distretto 2120 Rotary Internazionale.

Il Comitato elaborerà i Piani di attuazione, formulerà proposte su possibili nuovi programmi coinvolgendo altri soggetti interessati, monitorerà l’andamento reale dei progetti e formulerà ogni sei mesi una relazione,  sui risultati in merito alle iniziative oggetto dell’intesa firmata, che sarà trasmessa ai rispettivi Organi competenti.

Durata del contratto? Tre anni a decorrere dalla data di stipula, potrà essere rinnovato per uguali periodi di tempo.

La convenzione non comporta impegni finanziari a carico della Regione Puglia.


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