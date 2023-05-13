Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato l’idea “Realizzazione progetto Visual storytelling”.

Finanziamento pari a 150 mila euro riconducibile ai fondi europei Por Fesr Basilicata 2014-2020.

Un’azione a sostegno della diffusione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale naturale e immateriale della Basilicata, attraverso la messa in opera di servizi e/o sistemi innovativi e utilizzo di tecnologie avanzate.

“L’asset natura e verde e vacanza—si legge nella scheda progettuale—è diventato imprescindibile nell’ambito della promozione turistica in un mercato altamente competitivo tra le regioni, dove la visibilità dipende dalla maggiore efficacia comunicativa delle campagne messe in atto dagli Enti preposti”.

Per la Basilicata dunque è una opportunità da non perdere, vista la notevole dotazione di risorse paesaggistiche e umane in grado di catturare l’attenzione del pubblico, tanto più che “tale programma è in linea con il Piano strategico di marketing turistico che crea e mette al centro il turismo delle passioni”.

Obiettivo principale del Visual Storytelling è realizzare materiale audiovisivo(video, spot, materiale correlato), creare “un immaginario nel turista trasportandolo nel contesto della vacanza-benessere e stabilendo con lui un legame affettivo”.

Progetto articolato con trama fatta di ritratti fotografici e pillole di video che immortalano le ricchezze materiali e immateriali lucane, che si potenzia in virtù del coinvolgimento di testimonial di valenza almeno nazionale e pertanto ben riconoscibili che raccontano le proprie passioni e attività da vivere nello scenario di un paesaggio dalle caratteristiche uniche come quello della Basilicata.

Le iniziative previste sono le seguenti :

-fase ideativa e creativa

-pre produzione

-produzione

-post produzione

-distribuzione e condivisione.

Il soggetto attuatore e beneficiario del sovvenzionamento è l’Agenzia promozione territoriale(APT) della medesima Regione Basilicata.

Entro il 31 luglio 2023 è contemplato l’avvio del Visual Storytelling, la data di conclusione fissata al 31 dicembre 2023.