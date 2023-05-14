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6 Maggio 2026
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Elezioni amministrative: si vota oggi e domani anche in 51 Comuni pugliesi ELENCO Eventuali ballottaggi fra due settimane AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

14 Maggio 2023
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Elezioni comunali. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 793 Comuni italiani e fra questi, 51 in Puglia. Nella regione un solo capoluogo di provincia chiamato a scegliere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale: è Brindisi. Nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti eventuali ballottaggi 28-29 maggio.

Città metropolitana di Bari

Acquaviva delle Fonti

Altamura

Casamassina

Mola di Bari

Monopoli

Noci

Poggiorsini

Toritto

Valenzano

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Bisceglie

Margherita di Savoia

 

Provincia di Brindisi

Brindisi

Carovigno

Francavilla Fontana

Oria

Ostuni

San Donaci

San Pietro Vernotico

Torre Santa Susanna

 

Provincia di Foggia

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Bovino

Carapelle

Castelluccio Valmaggoore

Faeto

Peschici

Pietra Montecorvino

San Marco la Catola

San Paolo di Civitate

Vico del Gargano

 

Provincia di Lecce

Alezio

Giurdignano

Montesano Salentino

Otranto

Salve

San Donato di Lecce

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Spongano

Squinzano

Surbo

Veglie

Vernole

 

Provincia di Taranto

Castellaneta

Crispiano

Lizzano

Monteiasi

Palagianello

Pulsano

Roccaforzata

San Marzano di San Giuseppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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