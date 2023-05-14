|
PUGLIA
|
703 su 703
|
15,50
|
39,02
|
46,32
|
BARI
|
227 su 227
|
15,38
|
38,34
|
46,19
|
ACQUAVIVA DELLE FONTI
|
20 su 20
|
16,78
|
44,17
|
47,43
|
ALTAMURA
|
60 su 60
|
15,12
|
40,28
|
47,76
|
CASAMASSIMA
|
16 su 16
|
13,22
|
32,33
|
33,58
|
MOLA DI BARI
|
28 su 28
|
13,24
|
30,78
|
37,34
|
MONOPOLI
|
52 su 52
|
16,10
|
38,70
|
49,52
|
NOCI
|
17 su 17
|
17,31
|
42,21
|
52,17
|
POGGIORSINI
|
2 su 2
|
21,14
|
59,08
|
67,14
|
TORITTO
|
10 su 10
|
18,48
|
43,45
|
45,83
|
VALENZANO
|
22 su 22
|
14,48
|
34,33
|
49,84
|
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|
63 su 63
|
15,25
|
36,54
|
43,62
|
BISCEGLIE
|
50 su 50
|
15,44
|
36,41
|
42,70
|
MARGHERITA DI SAVOIA
|
13 su 13
|
14,34
|
37,19
|
47,98
|
BRINDISI
|
203 su 203
|
15,22
|
37,61
|
47,63
|
BRINDISI
|
80 su 80
|
15,34
|
34,67
|
43,95
|
CAROVIGNO
|
15 su 15
|
15,07
|
39,50
|
48,39
|
FRANCAVILLA FONTANA
|
30 su 30
|
12,65
|
34,65
|
45,60
|
ORIA
|
13 su 13
|
17,35
|
45,02
|
51,42
|
OSTUNI
|
31 su 31
|
16,13
|
41,04
|
57,53
|
SAN DONACI
|
7 su 7
|
17,86
|
44,59
|
54,45
|
SAN PIETRO VERNOTICO
|
16 su 16
|
15,43
|
38,97
|
47,72
|
TORRE SANTA SUSANNA
|
11 su 11
|
15,45
|
40,63
|
43,61
|
FOGGIA
|
46 su 46
|
12,00
|
33,26
|
39,90
|
ANZANO DI PUGLIA
|
2 su 2
|
3,51
|
14,39
|
28,96
|
ASCOLI SATRIANO
|
6 su 6
|
14,26
|
41,80
|
33,36
|
BOVINO
|
5 su 5
|
10,17
|
30,67
|
39,49
|
CARAPELLE
|
5 su 5
|
18,60
|
43,27
|
55,27
|
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|
2 su 2
|
9,25
|
26,58
|
31,33
|
FAETO
|
1 su 1
|
9,43
|
25,66
|
27,08
|
PESCHICI
|
4 su 4
|
14,33
|
38,51
|
54,02
|
PIETRAMONTECORVINO
|
3 su 3
|
13,17
|
39,38
|
45,73
|
SAN MARCO LA CATOLA
|
2 su 2
|
7,33
|
21,38
|
24,29
|
SAN PAOLO DI CIVITATE
|
6 su 6
|
12,70
|
35,46
|
33,59
|
VICO DEL GARGANO
|
10 su 10
|
9,81
|
27,37
|
40,94
|
LECCE
|
93 su 93
|
17,01
|
44,15
|
46,72
|
ALEZIO
|
5 su 5
|
15,21
|
39,13
|
43,25
|
GIURDIGNANO
|
2 su 2
|
17,55
|
53,30
|
56,97
|
MONTESANO SALENTINO
|
3 su 3
|
17,96
|
56,04
|
51,29
|
OTRANTO
|
6 su 6
|
20,03
|
47,00
|
53,08
|
SALVE
|
5 su 5
|
12,84
|
33,98
|
39,35
|
SAN DONATO DI LECCE
|
5 su 5
|
19,02
|
51,51
|
56,00
|
SANNICOLA
|
7 su 7
|
15,73
|
41,77
|
46,42
|
SANTA CESAREA TERME
|
4 su 4
|
22,07
|
53,12
|
59,92
|
SPONGANO
|
4 su 4
|
14,38
|
46,30
|
50,85
|
SQUINZANO
|
18 su 18
|
19,16
|
44,70
|
54,15
|
SURBO
|
13 su 13
|
17,21
|
42,86
|
36,85
|
VEGLIE
|
12 su 12
|
15,86
|
42,74
|
37,06
|
VERNOLE
|
9 su 9
|
15,82
|
44,64
|
54,05
|
TARANTO
|
71 su 71
|
17,25
|
44,54
|
48,95
|
CASTELLANETA
|
19 su 19
|
19,93
|
47,55
|
50,63
|
CRISPIANO
|
13 su 13
|
14,16
|
36,12
|
36,86
|
LIZZANO
|
9 su 9
|
16,08
|
43,34
|
50,65
|
MONTEIASI
|
5 su 5
|
17,02
|
51,14
|
54,34
|
PALAGIANELLO
|
6 su 6
|
21,48
|
52,22
|
55,09
|
PULSANO
|
9 su 9
|
16,44
|
40,07
|
48,61
|
ROCCAFORZATA
|
2 su 2
|
22,94
|
54,51
|
63,31
|
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|
8 su 8
|
14,81
|
46,40
|
51,52