Dati: fonte Eligendo, ministero degli Interni. Legenda: in corsivo la percentuale alla stessa ora della precedente competizione elettorale comunale.
|
PUGLIA
|
703 su 703
|
15,5
|
20,75
|
BARI
|
227 su 227
|
15,38
|
20,73
|
ACQUAVIVA DELLE FONTI
|
20 su 20
|
16,78
|
20,70
|
ALTAMURA
|
60 su 60
|
15,12
|
21,58
|
CASAMASSIMA
|
16 su 16
|
13,22
|
14,07
|
MOLA DI BARI
|
28 su 28
|
13,24
|
17,00
|
MONOPOLI
|
52 su 52
|
16,10
|
23,27
|
NOCI
|
17 su 17
|
17,31
|
23,68
|
POGGIORSINI
|
2 su 2
|
21,14
|
23,60
|
TORITTO
|
10 su 10
|
18,48
|
21,25
|
VALENZANO
|
22 su 22
|
14,48
|
20,23
|
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|
63 su 63
|
15,25
|
20,47
|
BISCEGLIE
|
50 su 50
|
15,44
|
19,79
|
MARGHERITA DI SAVOIA
|
13 su 13
|
14,34
|
23,65
|
BRINDISI
|
203 su 203
|
15,22
|
21,11
|
BRINDISI
|
80 su 80
|
15,34
|
20,53
|
CAROVIGNO
|
15 su 15
|
15,07
|
21,25
|
FRANCAVILLA FONTANA
|
30 su 30
|
12,65
|
20,64
|
ORIA
|
13 su 13
|
17,35
|
23,20
|
OSTUNI
|
31 su 31
|
16,13
|
20,82
|
SAN DONACI
|
7 su 7
|
17,86
|
26,53
|
SAN PIETRO VERNOTICO
|
16 su 16
|
15,43
|
22,56
|
TORRE SANTA SUSANNA
|
11 su 11
|
15,45
|
19,62
|
FOGGIA
|
46 su 46
|
12,00
|
17,96
|
ANZANO DI PUGLIA
|
2 su 2
|
3,51
|
12,00
|
ASCOLI SATRIANO
|
6 su 6
|
14,26
|
10,99
|
BOVINO
|
5 su 5
|
10,17
|
16,92
|
CARAPELLE
|
5 su 5
|
18,60
|
27,86
|
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|
2 su 2
|
9,25
|
10,85
|
FAETO
|
1 su 1
|
9,43
|
13,22
|
PESCHICI
|
4 su 4
|
14,33
|
28,97
|
PIETRAMONTECORVINO
|
3 su 3
|
13,17
|
21,91
|
SAN MARCO LA CATOLA
|
2 su 2
|
7,33
|
8,41
|
SAN PAOLO DI CIVITATE
|
6 su 6
|
12,70
|
13,58
|
VICO DEL GARGANO
|
10 su 10
|
9,81
|
19,41
|
LECCE
|
93 su 93
|
17,01
|
20,57
|
ALEZIO
|
5 su 5
|
15,21
|
19,18
|
GIURDIGNANO
|
2 su 2
|
17,55
|
27,38
|
MONTESANO SALENTINO
|
3 su 3
|
17,96
|
21,12
|
OTRANTO
|
6 su 6
|
20,03
|
20,89
|
SALVE
|
5 su 5
|
12,84
|
19,61
|
SAN DONATO DI LECCE
|
5 su 5
|
19,02
|
25,39
|
SANNICOLA
|
7 su 7
|
15,73
|
21,68
|
SANTA CESAREA TERME
|
4 su 4
|
22,07
|
26,67
|
SPONGANO
|
4 su 4
|
14,38
|
19,78
|
SQUINZANO
|
18 su 18
|
19,03
|
25,80
|
SURBO
|
13 su 13
|
17,21
|
15,23
|
VEGLIE
|
12 su 12
|
15,86
|
15,50
|
VERNOLE
|
9 su 9
|
15,82
|
22,59
|
TARANTO
|
71 su 71
|
17,25
|
21,96
|
CASTELLANETA
|
19 su 19
|
19,93
|
21,56
|
CRISPIANO
|
13 su 13
|
14,16
|
18,21
|
LIZZANO
|
9 su 9
|
16,08
|
20,72
|
MONTEIASI
|
5 su 5
|
17,02
|
25,25
|
PALAGIANELLO
|
6 su 6
|
21,48
|
26,03
|
PULSANO
|
9 su 9
|
16,44
|
24,11
|
ROCCAFORZATA
|
2 su 2
|
22,94
|
26,89
|
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|
8 su 8
|
14,81
|
20,81