rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

9 Maggio 2026
Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Elezioni amministrative: affluenza ore 12 del 15,5 per cento nei 51 Comuni pugliesi ELENCO Italia: al 14,21 per cento. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

14 Maggio 2023
Screenshot 20210826 151946

Dati: fonte Eligendo, ministero degli Interni. Legenda: in corsivo la percentuale alla stessa ora della precedente competizione elettorale comunale.

PUGLIA

703 su 703

15,5

20,75

BARI

227 su 227

15,38

20,73

ACQUAVIVA DELLE FONTI

20 su 20

16,78

20,70

ALTAMURA

60 su 60

15,12

21,58

CASAMASSIMA

16 su 16

13,22

14,07

MOLA DI BARI

28 su 28

13,24

17,00

MONOPOLI

52 su 52

16,10

23,27

NOCI

17 su 17

17,31

23,68

POGGIORSINI

2 su 2

21,14

23,60

TORITTO

10 su 10

18,48

21,25

VALENZANO

22 su 22

14,48

20,23

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

63 su 63

15,25

20,47

BISCEGLIE

50 su 50

15,44

19,79

MARGHERITA DI SAVOIA

13 su 13

14,34

23,65

BRINDISI

203 su 203

15,22

21,11

BRINDISI

80 su 80

15,34

20,53

CAROVIGNO

15 su 15

15,07

21,25

FRANCAVILLA FONTANA

30 su 30

12,65

20,64

ORIA

13 su 13

17,35

23,20

OSTUNI

31 su 31

16,13

20,82

SAN DONACI

7 su 7

17,86

26,53

SAN PIETRO VERNOTICO

16 su 16

15,43

22,56

TORRE SANTA SUSANNA

11 su 11

15,45

19,62

FOGGIA

46 su 46

12,00

17,96

ANZANO DI PUGLIA

2 su 2

3,51

12,00

ASCOLI SATRIANO

6 su 6

14,26

10,99

BOVINO

5 su 5

10,17

16,92

CARAPELLE

5 su 5

18,60

27,86

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

2 su 2

9,25

10,85

FAETO

1 su 1

9,43

13,22

PESCHICI

4 su 4

14,33

28,97

PIETRAMONTECORVINO

3 su 3

13,17

21,91

SAN MARCO LA CATOLA

2 su 2

7,33

8,41

SAN PAOLO DI CIVITATE

6 su 6

12,70

13,58

VICO DEL GARGANO

10 su 10

9,81

19,41

LECCE

93 su 93

17,01

20,57

ALEZIO

5 su 5

15,21

19,18

GIURDIGNANO

2 su 2

17,55

27,38

MONTESANO SALENTINO

3 su 3

17,96

21,12

OTRANTO

6 su 6

20,03

20,89

SALVE

5 su 5

12,84

19,61

SAN DONATO DI LECCE

5 su 5

19,02

25,39

SANNICOLA

7 su 7

15,73

21,68

SANTA CESAREA TERME

4 su 4

22,07

26,67

SPONGANO

4 su 4

14,38

19,78

SQUINZANO

18 su 18

19,03

25,80

SURBO

13 su 13

17,21

15,23

VEGLIE

12 su 12

15,86

15,50

VERNOLE

9 su 9

15,82

22,59

TARANTO

71 su 71

17,25

21,96

CASTELLANETA

19 su 19

19,93

21,56

CRISPIANO

13 su 13

14,16

18,21

LIZZANO

9 su 9

16,08

20,72

MONTEIASI

5 su 5

17,02

25,25

PALAGIANELLO

6 su 6

21,48

26,03

PULSANO

9 su 9

16,44

24,11

ROCCAFORZATA

2 su 2

22,94

26,89

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

8 su 8

14,81

20,81

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Taranto: omicidio Indagine della polizia

chirurgia vascolare

Bari: l’intelligenza artificiale per l’intervento all’aorta, prima volta al “Di Venere” Aneurisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione