Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 799
Provincia di Bat: 147
Provincia di Brindisi: 223
Provincia di Foggia: 260
Provincia di Lecce: 494
Provincia di Taranto: 345
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 8
89.769
Persone attualmente positive
470
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
1.009.017
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 364.198
Provincia di Bat: 97.982
Provincia di Brindisi: 103.806
Provincia di Foggia: 161.778
Provincia di Lecce: 219.389
Provincia di Taranto: 148.237
Residenti fuori regione: 8.273
Provincia in definizione: 3.516