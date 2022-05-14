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Puglia: 1107179 positivi a test corona virus, incremento di 2296 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 maggio 2022

2.296

Nuovi casi

16.732

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 799
Provincia di Bat: 147
Provincia di Brindisi: 223
Provincia di Foggia: 260
Provincia di Lecce: 494
Provincia di Taranto: 345
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 8
89.769

Persone attualmente positive

470

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.107.179

Casi totali

10.810.785

Test eseguiti

1.009.017

Persone guarite

8.393

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 364.198
Provincia di Bat: 97.982
Provincia di Brindisi: 103.806
Provincia di Foggia: 161.778
Provincia di Lecce: 219.389
Provincia di Taranto: 148.237
Residenti fuori regione: 8.273
Provincia in definizione: 3.516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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