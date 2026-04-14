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Puglia: trenta nuovi alberi monumentali Aggiornato l'elenco

14 Aprile 2026
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Elenco degli alberi monumentali della Puglia aggiornato oggi dalla giunta regionale. Sono 252. Le novità sono rappresentate da trenta alberi:

26 nel foggiano-15 fra cui molti tassi in territorio di Monte Sant’Angelo, Falascone, Foresta Umbra (uno dei quali ha una circonferenza che sfiora i cinque metri); 8 in territorio di Vico del Gargano;  2 in territorio di Vieste; 1 in territorio di Peschici;

2 a Trani, Giardino Telesio (terebinto e leccio);

1 a Tuturano (quercia vallonea);

1 a Martina Franca, Monte Tullio – via Crispiano, 62 (fragno).

Proprio Monte Sant’Angelo, Brindisi e Martina Franca sono i territori più rappresentati da alberi monumentali nell’elenco regionale.

(immagine: tratta da mappa interattiva degli alberi monumentali italiani del ministero dell’Agricoltura) 

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