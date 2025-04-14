Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e” Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, immettersi sulla SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente seguendo le indicazioni “A16 Napoli-Canosa” e poi procedere sulla SP143 dell’Ofanto, con rientro in A16 alla stazione di Cerignola ovest;

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Canosa/A14.

Di conseguenza sarà chiuso il ramo di immissione che dalla A16 (con provenienza Napoli) immette sulla A14, verso Bari e Pescara.

In alternativa si consiglia:

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, seguire le indicazioni per A14, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, sulla Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese verso Manfredonia ed entrare in A14 a Cerignola est;

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, seguire le indicazioni per A14, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, sulla SP231 Andriese-Coratina in direzione Canosa, sulla SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.

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Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara. Di conseguenza, saranno contestualmente chiusi i seguenti svincoli/stazioni: Modugno (sulla D94) e Bari nord (sulla A14 Bologna-Taranto), in entrata verso la A14/Pescara. Chiuso anche il ramo di allacciamento R88-SS96, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto; per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP 88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara: proseguire verso Bari sulla SP1 Modugno-Bari e sulla SS96 Bari-Altamura, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto.

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