rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Oggi tre ministri a Brindisi per la nave Vespucci Urso, Locatelli e Lollobrigida

14 Aprile 2025
IMG 20250412 WA0029

Stralcio della comunicazione diffusa dai responsabili:

L’agenda con le presenze istituzionali di lunedì 14 aprile al Villaggio IN Italia di Brindisi in occasione della tappa del Tour Mediterraneo Vespucci:
il Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso dentro al Villaggio IN Italia nei pressi della Conference Hall prenderà parte all’incontro sulla Blue Economy “I domini del blu, il dominio del blu”;
il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli alle ore 12.30 interviene in Conference Hall al Talk ANSA “Ansa incontra le eccellenze del territorio”;
il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a bordo di Nave Amerigo Vespucci dove alle ore 16.45 si terrà l’incontro FederUnacoma “Terra e mare: i fattori di sviluppo dell’economia mediterranea”.
 
INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO
Quella di Brindisi è la SESTA tappa del Tour Mediterraneo Vespucci
Nave Amerigo Vespucci sarà ormeggiata al Porto di Brindisi (in viale Regina Margherita) fino alle prime ore di martedì 15 aprile, insieme al Villaggio IN Italia. 

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

noinotizie

Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione