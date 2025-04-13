Stralcio della comunicazione diffusa dai responsabili:

L’agenda con le presenze istituzionali di lunedì 14 aprile al Villaggio IN Italia di Brindisi in occasione della tappa del Tour Mediterraneo Vespucci:

il Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso dentro al Villaggio IN Italia nei pressi della Conference Hall prenderà parte all’incontro sulla Blue Economy “I domini del blu, il dominio del blu”;

il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli alle ore 12.30 interviene in Conference Hall al Talk ANSA “Ansa incontra le eccellenze del territorio”;

il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a bordo di Nave Amerigo Vespucci dove alle ore 16.45 si terrà l’incontro FederUnacoma “Terra e mare: i fattori di sviluppo dell’economia mediterranea”.

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO

Quella di Brindisi è la SESTA tappa del Tour Mediterraneo Vespucci.

Nave Amerigo Vespucci sarà ormeggiata al Porto di Brindisi (in viale Regina Margherita) fino alle prime ore di martedì 15 aprile, insieme al Villaggio IN Italia.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.