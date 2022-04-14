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Puglia: 992477 positivi a test corona virus, incremento di 5197 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 aprile 2022

5.197

Nuovi casi

31.920

Test giornalieri

14

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.910
Provincia di Bat: 340
Provincia di Brindisi: 557
Provincia di Foggia: 680
Provincia di Lecce: 986
Provincia di Taranto: 681
Residenti fuori regione: 30
Provincia in definizione: 13
103.266

Persone attualmente positive

614

Persone ricoverate in area non critica

36

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

992.477

Casi totali

10.166.443

Test eseguiti

881.089

Persone guarite

8.122

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 323.349
Provincia di Bat: 90.865
Provincia di Brindisi: 91.643
Provincia di Foggia: 147.850
Provincia di Lecce: 197.684
Provincia di Taranto: 130.812
Residenti fuori regione: 7.120
Provincia in definizione: 3.154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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