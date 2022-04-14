Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.910
Provincia di Bat: 340
Provincia di Brindisi: 557
Provincia di Foggia: 680
Provincia di Lecce: 986
Provincia di Taranto: 681
Residenti fuori regione: 30
Provincia in definizione: 13
103.266
Persone attualmente positive
614
Persone ricoverate in area non critica
36
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 323.349
Provincia di Bat: 90.865
Provincia di Brindisi: 91.643
Provincia di Foggia: 147.850
Provincia di Lecce: 197.684
Provincia di Taranto: 130.812
Residenti fuori regione: 7.120
Provincia in definizione: 3.154