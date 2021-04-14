Quattro anni fa il carabiniere, in servizio presso un comando in Puglia, subì il provvedimento formale del rimprovero. Oppose ricorso gerarchico, respinto. Così si è rivolto al Tar Lecce che la scorsa settimana ha deciso di annullare quel provvedimento.

Motivo della sanzione: il militare aveva una relazione extraconiugale con una donna sposata, cosa da rendere violata la rettitudine oltre a ledere il prestigio dell’istituzione. Fra i motivi del ricorso, il fatto che la donna, secondo il ricorrente, era di fatto già separata. Ciò, e non solo ciò (ad esempio: il nesso inesistente fra la vicenda privata ed il servizio) ha convinto i giudici amministrativi: rimprovero annullato.