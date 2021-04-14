Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 14 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 13647 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.488 casi positivi: 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test.

156914 sono i pazienti guariti.

51789 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 214024 così suddivisi:

83143 nella Provincia di Bari;

20190 nella Provincia di Bat;

15726 nella Provincia di Brindisi;

39011 nella Provincia di Foggia;

20789 nella Provincia di Lecce;

33405 nella Provincia di Taranto;

720 attribuiti a residenti fuori regione;

320 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 14.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/QS4y6