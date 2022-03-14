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Puglia da oggi in zona bianca Italia, vaccini: dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

14 Marzo 2022
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Di Martino Abbracciavento:

Puglia da oggi in zona bianca. Fra le regioni italiane rimangono in fascia gialla Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.

—–

Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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