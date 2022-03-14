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Ceglie Messapica: il pensiero del sindaco per Olga bloccata in Ucraina dalla guerra Sabato sera la manifestazione nella località del brindisino

14 Marzo 2022
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Arturo ed Anastasia, primi rifugiati ucraini giunti a Ceglie Messapica, erano presenti sabato sera alla manifestazione di solidarietà. Sindaco in testa, con tanto di fascia tricolore, nella piazza cegliese.

Angelo Palmisano ha anche rivolto un pensiero ad Olga, Sheshenya,  ucraina di origine, residente a Ceglie Messapica da tre anni. Era andata in Ucraina a metà gennaio, è rimasta bloccata lì,  in una delle più pericolose zone di guerra: Kherson. Sperando che quanto prima possa tornare a casa sua in Puglia.

(immagine: tratta da profilo facebook di Angelo Palmisano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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