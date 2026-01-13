Di seguito il comunicato:

Nuovo appuntamento con la scena contemporanea di “respIRA”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, ideata e organizzata dal Comune, Bottega degli Apocrifi, Puglia Culture in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia.

Venerdì 16 gennaio, alle ore 21.00, sold-out per l’attesissimo “Il medico dei maiali”, che vedrà in scena due attori molto amati dal pubblico italiano come Luca Bizzarri e Francesco Montanari affiancati da David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli.

Questa favola nera sull’uomo e sul potere è il terzo capitolo della trilogia “La ballata degli uomini bestia” di Davide Sacco, che cura anche la regia dello spettacolo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022.

La storia racconta di un re d’Inghilterra che muore durante l’inaugurazione di un albergo in Scozia. Un temporale impedisce al medico di palazzo di arrivare a constatare il decesso e tale compito viene assegnato all’unico medico presente nella struttura, un veterinario specializzato in maiali, che subito capisce che il re non è morto d’infarto, come i consiglieri vogliono far credere. Nel frattempo, in albergo arriva il principe ereditario, un giovane che si presenta vestito da nazista perché stava partecipando a una festa a tema durante il Gay pride. Il principe chiede al medico di aiutarlo a scrivere il suo primo discorso alla Nazione e il medico, con una raffinata strategia, riesce a convincerlo che l’unico modo per passare alla storia è incolparsi pubblicamente dell’assassinio del re e, contestualmente, sciogliere la monarchia. Sembra che tutto proceda secondo i piani, quando il principe ereditario rientra, pronto per il suo primo discorso da monarca, ma il ragazzo sciocco è cambiato: il potere ha iniziato a impossessarsi di lui. Il principe inizia a umiliare il medico, ribadendo la differenza tra chi regna e chi serve, coinvolgendolo in un gioco al massacro che lo porterà alla morte.

“Cosa succede quando muore un re? E non un re qualsiasi, ma il re d’Inghilterra. Cosa succede in quei pochi momenti in cui la monarchia si mostra fragile, il popolo aspetta e il tempo corre, come in pericolo? Cosa succede se il re non è veramente morto d’infarto, ma è stato assassinato? E cosa succede se il Principe ereditario è solo un ragazzotto arrogante e presuntuoso, del tutto impreparato alle responsabilità che lo attendono? Quando le certezze cadono, quando muoiono i padri e crollano le torri, l’essere umano si mostra sempre per quello che è: una bestia, una bestia pronta a essere un uomo”, racconta l’autore e regista Davide Sacco.

Per informazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.