Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 210
Provincia di Bat: 52
Provincia di Brindisi: 69
Provincia di Foggia: 79
Provincia di Lecce: 189
Provincia di Taranto: 90
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 1
18.019
Persone attualmente positive
250
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.586.677
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.501
Provincia di Bat: 135.295
Provincia di Brindisi: 154.500
Provincia di Foggia: 224.844
Provincia di Lecce: 343.282
Provincia di Taranto: 217.379
Residenti fuori regione: 17.028
Provincia in definizione: 5.361