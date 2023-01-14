rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1614190 positivi a test corona virus, incremento di 698 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Gennaio 2023
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 gennaio 2023

698

Nuovi casi

6.784

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 210
Provincia di Bat: 52
Provincia di Brindisi: 69
Provincia di Foggia: 79
Provincia di Lecce: 189
Provincia di Taranto: 90
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 1
18.019

Persone attualmente positive

250

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.614.190

Casi totali

13.589.423

Test eseguiti

1.586.677

Persone guarite

9.494

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.501
Provincia di Bat: 135.295
Provincia di Brindisi: 154.500
Provincia di Foggia: 224.844
Provincia di Lecce: 343.282
Provincia di Taranto: 217.379
Residenti fuori regione: 17.028
Provincia in definizione: 5.361

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione