Porte aperte dalle 20 alle 24 in 34 hub della Puglia a partire da domani e fino al 17 gennaio in occasione della sessione vaccinale riservata ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, i quali potranno ricevere la dose solo dopo aver effettuato la prenotazione tramite il sito lapugliativaccina, i Cup e i FarmaCup. In vista dell’iniziativa organizzata dalla Regione, alle ore 19,30, si terrà una conferenza stampa alla Fiera del Levante di Bari alla quale parteciperanno il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il responsabile dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, e Lucia Bisceglia, direttrice Area epidemiologia e care intelligence di Ares.

Sono più di 3mila i ragazzi «che hanno già aderito a “La notte è giovane”- comunica l’Azienda sanitaria barese-. C’è ancora la possibilità di prenotarsi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per poter effettuare la vaccinazione anti-Covid durante le aperture straordinarie». Nello specifico, l’Asl dell’area metropolitana di Bari «ha messo a disposizione 16 hub. Un’ulteriore opportunità offerta ad una generazione che, aderendo massicciamente alla campagna, ha sinora dimostrato grande senso di responsabilità: il 93 per cento ha ricevuto almeno la prima dose, l’89 per cento ha ultimato il ciclo primario e il 24 per cento ha fatto il richiamo».

Gli hub vaccinali interessati

Bari Comune Struttura Indirizzo Giorni Bari Fiera del Levante Lungomare Starita, ingresso monumentale 14-15-16 Alberobello Centro Polivalente via Confine 14-15-16 Altamura Palazzetto dello Sport via Manzoni 14 Bitonto Scuola media Rutigliano via Professoressa Moschetta, 13 14-15 Capurso Palapadovano via Valenzano 15 Gravina in Puglia Padiglione area Fiera San Giorgio via Spinazzola 14 Mola Servizio di Igiene e sanità pubblica via Canudio, 12 14 Molfetta Stadio di atletica Cozzoli via Salvo d’Acquisto 15 Monopoli Ex Deposito Carburanti via Arenazza 15 Polignano a Mare Tensostruttura Pala Gino d’Aprile via Conversano 15 Ruvo di Puglia Palazzetto dello Sport via Alessandro Volta 14-15 Sammichele di Bari Scuola Nitti viale della Repubblica, 13 14-15-16 Terlizzi Paldiporto Palachicoli via Cappella dei Chicoli 14-15 Triggiano Palazzetto dello sport via Ferrari 14-15-16

Barletta-Andria-Trani Comune Struttura Indirizzo Giorni Barletta Paladisfida via Gabriele D’Annunzio 15 Trani Sottotribuna stadio via Superga 14 Margherita di Savoia Scuola media Pascoli via Vanvitelli 15

Brindisi Comune Struttura Indirizzo Giorni Brindisi Istituto Marconi-Flacco via del Lavoro, 21 14-15-16 Fasano Centro Commerciale Conforama S.S. 16, km 8 14-15-16

Foggia Comune Struttura Indirizzo Giorni Foggia Ente Fiera viale Fortore 15 Cerignola Pala Tatarella corso scuola agraria 15 Lucera Centro vaccinazione via Trento 14 Manfredonia Parrocchia Sacra Famiglia via Canne, 40 14 Sannicandro Garganico Centro vaccinazione via Matteo del Campo 15 San Severo Scuola De Palma via Alfredo De Palma, 8 15 Vico del Gargano Palestra comunale via Aldo Moro 15

Lecce Comune Struttura Indirizzo Giorni Lecce Museo Castromediano viale Gallipoli 14-15-16 Gagliano del Capo Presidio territoriale assistenziale (PTA) – ex Dialisi, I piano via San Vincenzo, 5 14-15-16 Poggiardo Ex asilo comunale via Santa Caterina da Siena, 2 14-15-16