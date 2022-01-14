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Puglia, vaccini: da stasera tre aperture notturne di 34 hub per i 12-19enni Campagna anti corona virus

14 Gennaio 2022
notte e giovane

Porte aperte dalle 20 alle 24 in 34 hub della Puglia a partire da domani e fino al 17 gennaio in occasione della sessione vaccinale riservata ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, i quali potranno ricevere la dose solo dopo aver effettuato la prenotazione tramite il sito lapugliativaccina, i Cup e i FarmaCup. In vista dell’iniziativa organizzata dalla Regione, alle ore 19,30, si terrà una conferenza stampa alla Fiera del Levante di Bari alla quale parteciperanno  il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il responsabile dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, e Lucia Bisceglia, direttrice Area epidemiologia e care intelligence di Ares.

Sono più di 3mila i ragazzi «che hanno già aderito a “La notte è giovane”- comunica l’Azienda sanitaria barese-. C’è ancora la possibilità di prenotarsi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per poter effettuare la vaccinazione anti-Covid durante le aperture straordinarie». Nello specifico, l’Asl dell’area metropolitana di Bari «ha messo a disposizione 16 hub. Un’ulteriore opportunità offerta ad una generazione che, aderendo massicciamente alla campagna, ha sinora dimostrato grande senso di responsabilità: il 93 per cento ha ricevuto almeno la prima dose, l’89 per cento ha ultimato il ciclo primario e il 24 per cento ha fatto il richiamo».

Gli hub vaccinali interessati

Bari

Comune Struttura Indirizzo Giorni
Bari Fiera del Levante Lungomare Starita, ingresso monumentale 14-15-16
Alberobello Centro Polivalente via Confine 14-15-16
Altamura Palazzetto dello Sport via Manzoni 14
Bitonto Scuola media Rutigliano via Professoressa Moschetta, 13 14-15
Capurso Palapadovano via Valenzano 15
Gravina in Puglia Padiglione area Fiera San Giorgio via Spinazzola 14
Mola Servizio di Igiene e sanità pubblica via Canudio, 12 14
Molfetta Stadio di atletica Cozzoli via Salvo d’Acquisto 15
Monopoli Ex Deposito Carburanti via Arenazza 15
Polignano a Mare Tensostruttura Pala Gino d’Aprile via Conversano 15
Ruvo di Puglia Palazzetto dello Sport via Alessandro Volta 14-15
Sammichele di Bari Scuola Nitti viale della Repubblica, 13 14-15-16
Terlizzi Paldiporto Palachicoli via Cappella dei Chicoli 14-15
Triggiano Palazzetto dello sport via Ferrari 14-15-16

Barletta-Andria-Trani

Comune Struttura Indirizzo Giorni
Barletta Paladisfida via Gabriele D’Annunzio 15
Trani Sottotribuna stadio via Superga 14
Margherita di Savoia Scuola media Pascoli via Vanvitelli 15

 

Brindisi

Comune Struttura Indirizzo Giorni
Brindisi Istituto Marconi-Flacco via del Lavoro, 21 14-15-16
Fasano Centro Commerciale Conforama S.S. 16, km 8 14-15-16

Foggia

Comune Struttura Indirizzo Giorni
Foggia Ente Fiera viale Fortore 15
Cerignola Pala Tatarella corso scuola agraria 15
Lucera Centro vaccinazione via Trento 14
Manfredonia Parrocchia Sacra Famiglia via Canne, 40 14
Sannicandro Garganico Centro vaccinazione via Matteo del Campo 15
San Severo Scuola De Palma via Alfredo De Palma, 8 15
Vico del Gargano Palestra comunale via Aldo Moro 15

 

Lecce

Comune Struttura Indirizzo Giorni
Lecce Museo Castromediano viale Gallipoli 14-15-16
Gagliano del Capo Presidio territoriale assistenziale (PTA) – ex Dialisi, I piano via San Vincenzo, 5 14-15-16
Poggiardo Ex asilo comunale via Santa Caterina da Siena, 2 14-15-16

Taranto

Comune Struttura Indirizzo Giorni
Taranto Porte dello Jonio centro commerciale via per San Giorgio 14-15-16
Ginosa Palazzetto dello sport via Palatrasio 15
Manduria Liceo De Sanctis-Galilei via Sorani 15
Martina Franca Centro multiservizi piazza D’Angiò 14
Massafra Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II via Crispiano 16

 

 


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