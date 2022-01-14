Porte aperte dalle 20 alle 24 in 34 hub della Puglia a partire da domani e fino al 17 gennaio in occasione della sessione vaccinale riservata ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, i quali potranno ricevere la dose solo dopo aver effettuato la prenotazione tramite il sito lapugliativaccina, i Cup e i FarmaCup. In vista dell’iniziativa organizzata dalla Regione, alle ore 19,30, si terrà una conferenza stampa alla Fiera del Levante di Bari alla quale parteciperanno il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il responsabile dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, e Lucia Bisceglia, direttrice Area epidemiologia e care intelligence di Ares.
Sono più di 3mila i ragazzi «che hanno già aderito a “La notte è giovane”- comunica l’Azienda sanitaria barese-. C’è ancora la possibilità di prenotarsi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per poter effettuare la vaccinazione anti-Covid durante le aperture straordinarie». Nello specifico, l’Asl dell’area metropolitana di Bari «ha messo a disposizione 16 hub. Un’ulteriore opportunità offerta ad una generazione che, aderendo massicciamente alla campagna, ha sinora dimostrato grande senso di responsabilità: il 93 per cento ha ricevuto almeno la prima dose, l’89 per cento ha ultimato il ciclo primario e il 24 per cento ha fatto il richiamo».
Gli hub vaccinali interessati
Bari
|Comune
|Struttura
|Indirizzo
|Giorni
|Bari
|Fiera del Levante
|Lungomare Starita, ingresso monumentale
|14-15-16
|Alberobello
|Centro Polivalente
|via Confine
|14-15-16
|Altamura
|Palazzetto dello Sport
|via Manzoni
|14
|Bitonto
|Scuola media Rutigliano
|via Professoressa Moschetta, 13
|14-15
|Capurso
|Palapadovano
|via Valenzano
|15
|Gravina in Puglia
|Padiglione area Fiera San Giorgio
|via Spinazzola
|14
|Mola
|Servizio di Igiene e sanità pubblica
|via Canudio, 12
|14
|Molfetta
|Stadio di atletica Cozzoli
|via Salvo d’Acquisto
|15
|Monopoli
|Ex Deposito Carburanti
|via Arenazza
|15
|Polignano a Mare
|Tensostruttura Pala Gino d’Aprile
|via Conversano
|15
|Ruvo di Puglia
|Palazzetto dello Sport
|via Alessandro Volta
|14-15
|Sammichele di Bari
|Scuola Nitti
|viale della Repubblica, 13
|14-15-16
|Terlizzi
|Paldiporto Palachicoli
|via Cappella dei Chicoli
|14-15
|Triggiano
|Palazzetto dello sport
|via Ferrari
|14-15-16
Barletta-Andria-Trani
|Comune
|Struttura
|Indirizzo
|Giorni
|Barletta
|Paladisfida
|via Gabriele D’Annunzio
|15
|Trani
|Sottotribuna stadio
|via Superga
|14
|Margherita di Savoia
|Scuola media Pascoli
|via Vanvitelli
|15
Brindisi
|Comune
|Struttura
|Indirizzo
|Giorni
|Brindisi
|Istituto Marconi-Flacco
|via del Lavoro, 21
|14-15-16
|Fasano
|Centro Commerciale Conforama
|S.S. 16, km 8
|14-15-16
Foggia
|Comune
|Struttura
|Indirizzo
|Giorni
|Foggia
|Ente Fiera
|viale Fortore
|15
|Cerignola
|Pala Tatarella
|corso scuola agraria
|15
|Lucera
|Centro vaccinazione
|via Trento
|14
|Manfredonia
|Parrocchia Sacra Famiglia
|via Canne, 40
|14
|Sannicandro Garganico
|Centro vaccinazione
|via Matteo del Campo
|15
|San Severo
|Scuola De Palma
|via Alfredo De Palma, 8
|15
|Vico del Gargano
|Palestra comunale
|via Aldo Moro
|15
Lecce
|Comune
|Struttura
|Indirizzo
|Giorni
|Lecce
|Museo Castromediano
|viale Gallipoli
|14-15-16
|Gagliano del Capo
|Presidio territoriale assistenziale (PTA) – ex Dialisi, I piano
|via San Vincenzo, 5
|14-15-16
|Poggiardo
|Ex asilo comunale
|via Santa Caterina da Siena, 2
|14-15-16
Taranto
|Comune
|Struttura
|Indirizzo
|Giorni
|Taranto
|Porte dello Jonio centro commerciale
|via per San Giorgio
|14-15-16
|Ginosa
|Palazzetto dello sport
|via Palatrasio
|15
|Manduria
|Liceo De Sanctis-Galilei
|via Sorani
|15
|Martina Franca
|Centro multiservizi
|piazza D’Angiò
|14
|Massafra
|Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II
|via Crispiano
|16