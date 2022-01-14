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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, gestione dei casi di corona virus in ambito scolastico: circolare della Regione Dipartimento promozione della salute

14 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il Dipartimento Promozione della Salute comunica che sono state aggiornate le indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi nell’ambito scolastico, in applicazione delle disposizioni nazionali. L’obiettivo è rispettare il più possibile il bisogno della didattica in presenza, garantire la sicurezza sanitaria e limitare il contagio da Covid.
Per agevolare la diagnosi, l’esecuzione dei test può essere effettuata dai pediatri o dalle farmacie della Rete regionale dei test SARS-CoV-2, su richiesta dei medici o dei pediatri. Il rientro a scuola è possibile solo con attestazione di esito negativo del test molecolare o antigenico rapido eseguito, nei tempi stabiliti, presso una struttura della Rete regionale dei test SARS-CoV-2.
Tutte le info qui http://rpu.gl/NcptF

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