Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità fino alle 20 di domani 14 dicembre: si fa riferimento a “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore: si prevedono “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.