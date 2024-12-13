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8 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

13 Dicembre 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità fino alle 20 di domani 14 dicembre: si fa riferimento a “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore: si prevedono “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

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