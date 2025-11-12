Di seguito il comunicato:

“Due famiglie, un funerale” è la nuova esilarante commedia che da giovedì 13 novembre sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane. Un film che mescola il caos della vita familiare con il dramma di una malattia, regalando risate inaspettate e riflessioni sull’amore, sui legami e sulle beffe del destino.

Sinossi:

Peppino (Maurizio Mattioli), impresario funebre romano da sempre supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), è un uomo che si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e… due famiglie. Una con la moglie Lidia (Anita Kravos), con cui ha due figli, Luigi (Giuseppe Marvaso) e Michele (Francesco Migliorati), e l’altra con l’amante spagnola Helena (Isabelle Adriani), con cui ha due figlie, Luna (Giorgia Fiori) e Anna (Arianna Aloi). Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita. A questo punto, il nostro protagonista attua una mossa che sconvolgerà le vite di tutti. Definitivamente.

Una commedia che mescola con leggerezza il destino, l’amore e la morte, invitando a riflettere sulla famiglia e sui legami che ci uniscono. Un film che non si prende mai troppo sul serio, ma che ci mostra come, anche nel caos, la vita possa sorprenderci e portare a momenti di felicità inaspettati.

Dettagli tecnici:

“Due famiglie, un funerale” è una commedia diretta da Mark Melville, con una durata di 90 minuti e prodotta da Marvaso Production Films, in collaborazione con Taffo Funeral Services e la Scuola di Recitazione della Calabria. Il film vede protagonisti Maurizio Mattioli nei panni di Peppino, Enzo Salvi nel ruolo del maldestro collaboratore Spartaco, Isabelle Adriani come Helena e Anita Kravos nel ruolo di Lidia. Tra gli altri attori ci sono Giorgia Fiori (Luna), Giuseppe Marvaso (Luigi), Arianna Aloi (Anna), Francesco Migliorati (Michele), Fioretta Mari (Olimpia), Andrea Roncato (Dottore), Angela Valensise (suocera), Raffaella Fico (Lucrezia), Alessandro Taffo e Daniele Taffo (se stessi).