Di Martino Abbracciavento:



Sono 150 gli espositori di livello internazionale. Da ieri è in corso a Brindisi il salone nautico, diciottesima edizione. Un padiglione della formazione, della Regione Puglia, tra le novità.

Domani pomeriggio inaugurazione poi a Bari da sabato 15 ottobre per concludersi il 23 ottobre, la 85° Campionaria Generale Internazionale – Fiera del Levante.

Tra le aree che caratterizzeranno la nuova edizione della Fiera, creatività e design, innovazione, agroalimentare e Mediterraneo, oltre ai settori tradizionali, dall’arredamento all’edilizia outdoor, dall’automotive alla Galleria delle nazioni.

Alessandro Ambrosi presidente di Nuova Fiera del Levante, annuncia: “Siamo pronti per un’occasione unica per i baresi e per tutte le aziende, in particolare per le piccole e medie imprese, che hanno nella Campionaria un riferimento importante per far conoscere il proprio marchio”.

Sarà presente inoltre un calendario fitto di eventi e spettacoli, con esibizioni da palcoscenico, attrazioni itineranti e live show a cui i visitatori potranno assistere da punti diversi del quartiere, e ad orari ripetuti.

Tanti gli ospiti tra i quali ci saranno, il comico e cabarettista, Uccio De Santis che intratterrà il pubblico con i suoi show e sketch; la nota danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri, con danze aeree e acrobatiche; il professore amato dal web, Vincenzo Schettini, che sarà protagonista in questa Campionaria con lo spettacolo “La Fisica che ci piace”, che sta spopolando su TikTok.

Dopo le frequenti incursioni musicali in tv, in particolare a “Giochi Senza Frontiere”, dal “Maurizio Costanzo Show”, da “Mezzogiorno in Famiglia” e a “Striscia la Notizia”, alla Fiera Campionaria sarà presente la Mabò Band, con il proprio originalissimo spettacolo con di musica, gag e improvvisazioni teatrali.

Sarà presente anche Mistral, acrobata cileno protagonista di spettacoli adrenalinici e ricchi suspense, già ginnasta nella squadra nazionale che ha poi deciso di dedicarsi alla danza e allo spettacolo.

Tra gli ospiti non mancheranno le star del web e influencer, in particolare ci sarà Daniele Condotta che ha fatto parte del cast pugliese del “Laboratorio Zelig”; e l’influencer tiktok invece sarà Michele Carella, con oltre 200mila follower.

Gli spettacoli, con protagonisti artisti provenienti da varie parti del mondo, in linea con l’internazionalizzazione della Campionaria, saranno gratuiti e quindi compresi nell’acquisto del biglietto per l’ingresso in Fiera.

Per accedere alla 85° Campionaria Generale Internazionale – Fiera del Levante, sarà necessario acquistare un biglietto al costo di tre euro e l’acquisto potrà avvenire online sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com), o presso i punti vendita tra Puglia, Basilicata e Calabria, dove sarà possibile effettuare le prevendite dei biglietti.

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti agli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura della Fiera, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20, e sabato e domenica dalle 10 alle 21.

Sarà previsto l’accesso gratuito per chi arriverà nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità e il loro accompagnatore e per i bambini al di sotto dei 10 anni.