Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 15
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 1
Provincia di Foggia: 21
Provincia di Lecce: 19
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 4
2.209
Persone attualmente positive
135
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.976
Provincia di Bat: 28.253
Provincia di Brindisi: 21.399
Provincia di Foggia: 47.553
Provincia di Lecce: 31.399
Provincia di Taranto: 40.983
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 483