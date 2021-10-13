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Puglia: 270038 positivi a test corona virus, incremento di 86 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 ottobre 2021

86

Nuovi casi

12.977

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 15
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 1
Provincia di Foggia: 21
Provincia di Lecce: 19
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 4
2.209

Persone attualmente positive

135

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

270.038

Casi totali

3.837.678

Test eseguiti

261.018

Persone guarite

6.811

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.976
Provincia di Bat: 28.253
Provincia di Brindisi: 21.399
Provincia di Foggia: 47.553
Provincia di Lecce: 31.399
Provincia di Taranto: 40.983
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 483

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