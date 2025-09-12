Oggi è stato inaugurato lo store Happy Casa di Rovigo. Con questa nuova apertura in Veneto il gruppo della grande distribuzione non alimentare arriva a quota 165 centri commerciali in tutta Italia.
Happy Casa a Rovigo si sviluppa su una superficie di 1600 metri quadrati. Il consueto vastissimo assortimento comprende già anche gli addobbi natalizi.
Nella classifica “Best employers” diffusa dal Corriere della Sera nelle scorse ore, Happy Casa si conferma tra le migliori opportunità di lavoro nel settore in Italia. È il quarto anno consecutivo.