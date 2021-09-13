Green pass, tamponi, vaccini, trasporti, doppi turni. Fra tutte queste novità ed incognite inizia oggi l’anno scolastico 2021-2022 in nove regioni italiane. La Puglia, come la Calabria, sarà ultima: ha disposto l’avvio il 20 settembre. Nell’ambito dell’autonomia degli istituti, peraltro, anche scuole pugliesi, qua e là nella regione, fanno squillare la prima campanella stamattina. Ci sono peraltro vari annullamenti di questi anticipi: un esempio per tutti, il “Flacco” di Bari. Proprio per le incertezze di gestione.

Tuttouna ciò, con una novità fondamentale rispetto all’ultimo anno e mezzo per la scuola italiana: didattica in presenza.